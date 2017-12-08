Избитая одноклассницей школьница скончалась в больнице Красноярска

«Девочка скончалась в больнице. Сейчас устанавливаются причины смерти, после чего будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, конфликт между учениками восьмого класса школы № 23 произошел из-за личных неприязненных отношений. Спор перерос в драку, в ходе которой девушка получила телесные повреждения. Дома она сообщила матери о головных болях. Ранее ведомство сообщало, что школьница страдала тяжелым хроническим заболеванием.