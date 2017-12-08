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07:51 (мск), источник: ТАСС

Избитая одноклассницей школьница скончалась в больнице Красноярска

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ученица 8-го класса школы № 23 города Красноярска, госпитализированная в конце ноября после драки с одноклассницей, скончалась. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Девочка скончалась в больнице. Сейчас устанавливаются причины смерти, после чего будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту драки.

По предварительным данным, конфликт между учениками восьмого класса школы № 23 произошел из-за личных неприязненных отношений. Спор перерос в драку, в ходе которой девушка получила телесные повреждения. Дома она сообщила матери о головных болях. Ранее ведомство сообщало, что школьница страдала тяжелым хроническим заболеванием.

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