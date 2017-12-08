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10:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пять человек пострадали при столкновении иномарок в центре Ростова-на-Дону

Пять человек пострадали в результате столкновения иномарок в центре донской столицы.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, ДТП произошло 7 декабря около 21.35 на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.

Автомобиль BMW при повороте налево, который в этом месте запрещен, столкнулся с Hyundai.

В результате столкновения водитель и двое пассажиров BMW, а также два человека, находившиеся в салоне Hyundai, с травмами доставлены в больницу.

Полиция начала проверку по факту аварии.

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