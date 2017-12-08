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08:00 (мск), источник: Интерфакс

Свинокомплекс горел под Уфой, погибли более 900 голов поросят

Уфа. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Более 900 голов поросят погибли в результате пожара в ООО «Максимовский свинокомплекс» в пригороде Уфы, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

Сообщение о пожаре в свинокомплекса, расположенном в микрорайоне Максимовка, поступило накануне в 15:55 мск. К моменту прибытия пожарных горела кровля здания размером 40×100 метров.

«В результате пожара погиб 921 поросенок в возрасте двух месяцев, спасено 11,7 тыс. голов свиней. Погибших и пострадавших людей на пожаре нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Площадь возгорания составила 200 кв.м.

В 16:42 мск пожар был локализован, 17:59 мск — потушен полностью.

В тушении пожара участвовали 49 человек и 17 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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