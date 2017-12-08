Свинокомплекс горел под Уфой, погибли более 900 голов поросят

Уфа. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Более 900 голов поросят погибли в результате пожара в ООО «Максимовский свинокомплекс» в пригороде Уфы, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.