Свинокомплекс горел под Уфой, погибли более 900 голов поросят
Уфа. 8 декабря.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Уфа. 8 декабря.
Сообщение о пожаре в свинокомплекса, расположенном в микрорайоне Максимовка, поступило накануне в 15:55 мск. К моменту прибытия пожарных горела кровля здания размером 40×100 метров.
«В результате пожара погиб 921 поросенок в возрасте двух месяцев, спасено 11,7 тыс. голов свиней. Погибших и пострадавших людей на пожаре нет», — сказал сотрудник
Площадь возгорания составила 200 кв.м.
В 16:42 мск пожар был локализован, 17:59 мск — потушен полностью.
В тушении пожара участвовали 49 человек и 17 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.