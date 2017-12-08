Молодой водитель без прав погиб в ДТП под Аргаяшом

Водитель без прав погиб в ДТП на 3 километре автодороги «Аргаяш — Аязгулова», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла ночью 5 декабря. Водитель автомобиля Vortex Corda передал право управления 22-летнему другу, не имеющему водительского удостоверения. Молодой человек не выбрал безопасную скорость движения, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Хозяин автомобиля получил травмы и был госпитализирован.