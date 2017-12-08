К длительному сроку приговорили 13 наркодилеров в Уфе

В Уфе вынесли приговор 13 жителям Башкирии и Оренбургской области, у которых изъято больше 3 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Сообщники создали канал поставки в республику синтетического наркотика “скорость” в целях его сбыта», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Злоумышленники хотели распространять наркотики через «закладки», получая оплату через электронные платежные системы.

В 2015 году полицейские задержали девятерых наркодилеров в Мелеузе и Уфе, четверых — в Казани и Оренбурге. Оперативники обнаружили у злоумышленников и по месту их жительства более 3,4 кг наркотиков.