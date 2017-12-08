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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уссурийске горело здание на заправке

Огнеборцы потушили пламя, никто не пострадал.

На улице Чичерина в Уссурийске горело строение, расположенное на территории АЗС «Октант». Огонь вспыхнул 7 декабря около 9:20 утра. На место уже в 9:32 прибыли пожарные. За 10 минут они локализовали огонь, через час — полностью ликвидировали.

Оказалось, что горели семь квадратных метров бойлерной на первом этаже административного здания. Весь дом окутало дымом. Внутри, к счастью, никого не оказалось.

С огнем боролись 21 пожарный и 5 единиц техники.

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