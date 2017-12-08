В Уссурийске горело здание на заправке

На улице Чичерина в Уссурийске горело строение, расположенное на территории АЗС «Октант». Огонь вспыхнул 7 декабря около 9:20 утра. На место уже в 9:32 прибыли пожарные. За 10 минут они локализовали огонь, через час — полностью ликвидировали.