В Уссурийске горело здание на заправке
Огнеборцы потушили пламя, никто не пострадал.
Огнеборцы потушили пламя, никто не пострадал.
На улице Чичерина в Уссурийске горело строение, расположенное на территории АЗС «Октант». Огонь вспыхнул 7 декабря около 9:20 утра. На место уже в 9:32 прибыли пожарные. За 10 минут они локализовали огонь, через час — полностью ликвидировали.
Оказалось, что горели семь квадратных метров бойлерной на первом этаже административного здания. Весь дом окутало дымом. Внутри, к счастью, никого не оказалось.
С огнем боролись 21 пожарный и 5 единиц техники.