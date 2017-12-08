В Прикамье пьяная гостья ударила хозяина квартиры табуретом
Мужчина — в больнице с
Мужчина — в больнице с
В Пермском крае задержали женщину, которую подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как выяснили полицейские, безработная 41-летняя жительница Очёрского района пришла в гости к знакомому в один из домов поселка городского типа Павловский. Мужчина и женщина вместе выпили, а ночью возникла ссора.
«Женщина ударила хозяина жилища табуретом по голове. 34-летний потерпевший с открытой