Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Собчак прокомментировала выдвижение Путина в президенты
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Порошенко о Саакашвили: в Москве не жалеют сил
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
08:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пьяная гостья ударила хозяина квартиры табуретом

Мужчина — в больнице с черепно-мозговой травмой.

В Пермском крае задержали женщину, которую подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснили полицейские, безработная 41-летняя жительница Очёрского района пришла в гости к знакомому в один из домов поселка городского типа Павловский. Мужчина и женщина вместе выпили, а ночью возникла ссора.

«Женщина ударила хозяина жилища табуретом по голове. 34-летний потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Не чаем и не молоком. Эксперт - чем нельзя запивать таблетки
Генпрокурор назвал сумму ущерба от коррупции в России
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь