В Уфе «ВАЗ» смяло от удара об электроопору, пассажир госпитализирован
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе напротив электроопоры на Бирском тракте днем 7 декабря произошло серьезное ДТП.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе напротив электроопоры на Бирском тракте днем 7 декабря произошло серьезное ДТП.
По информации
В ДТП пострадал 32-летний пассажир «ВАЗа». Его с различными травмами увезли в больницу.
По информации ведомства, за прошедшие сутки на территории города было зарегистрировано 85 дорожных аварий, в четырех ДТП травмы получили четыре человека.