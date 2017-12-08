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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе «ВАЗ» смяло от удара об электроопору, пассажир госпитализирован

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе напротив электроопоры на Бирском тракте днем 7 декабря произошло серьезное ДТП.

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 37-летний водитель за рулем «ВАЗ-21093» ехал в сторону Бирска. Он столкнулся с попутной «ГАЗелью» под управлением 57-летнего уфимца. От удара легковой автомобиль отбросило на электроопору.

В ДТП пострадал 32-летний пассажир «ВАЗа». Его с различными травмами увезли в больницу.

По информации ведомства, за прошедшие сутки на территории города было зарегистрировано 85 дорожных аварий, в четырех ДТП травмы получили четыре человека.

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