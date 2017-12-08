В Уфе «ВАЗ» смяло от удара об электроопору, пассажир госпитализирован

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 37-летний водитель за рулем «ВАЗ-21093» ехал в сторону Бирска. Он столкнулся с попутной «ГАЗелью» под управлением 57-летнего уфимца. От удара легковой автомобиль отбросило на электроопору.

В ДТП пострадал 32-летний пассажир «ВАЗа». Его с различными травмами увезли в больницу.