Красноярец рубил городские деревья на глазах свидетелей
Древесину он собирался продать.
Древесину он собирался продать.
Житель Красноярска незаконно вырубал деревья в черте города. Под пилу красноярца попали сосны, березы и лиственницы.
Как рассказали Newslab.ru в полиции, в июле этого года жители сообщили, что неизвестный валит деревья в лесном массиве Октябрьского района. При проверке оказалось, что деревья рубил 34-летний мужчина, который не имел на это специального разрешения.
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Всего злоумышленник спилил 88 деревьев. Общий ущерб государству составил около 150 тысяч рублей. В полиции пояснили, что древесину он хотел продать.
На мужчину завели уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 4 лет тюрьмы.