Детский омбудсмен после родов школьницы в туалете проверит работу социальных служб Троицка

Детский омбудсмен намерена выяснить какие ими были приняты меры, чтобы предотвратить эту ситуацию.

«Главное, что ребенку сейчас ничего не угрожает. Состояние молодой мамы также нормальное. Ее готовят к выписке. Планируем выезд в Троицк. Главное выяснить, все ли меры были приняты, чтобы предотвратить эту ситуацию», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Ирину Буторина.