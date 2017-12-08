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10:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Детский омбудсмен после родов школьницы в туалете проверит работу социальных служб Троицка

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина после родов школьницы в туалете одного из общежитий Троицка проверит работу социальных служб города, которые отвечают за профилактику семейного благополучия.

Детский омбудсмен намерена выяснить какие ими были приняты меры, чтобы предотвратить эту ситуацию.

«Главное, что ребенку сейчас ничего не угрожает. Состояние молодой мамы также нормальное. Ее готовят к выписке. Планируем выезд в Троицк. Главное выяснить, все ли меры были приняты, чтобы предотвратить эту ситуацию», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Ирину Буторина.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», накануне, 7 декабря, стало известно, что в Троицке 15-летняя девочка родила ребенка от 18-летнего парня в туалете общежития. Новоявленная мать пыталась смыть малыша в унитаз. Ребенка спасла мать 18-летнего отца ребенка.

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Детский омбудсмен после родов школьницы в туалете проверит работу социальных служб Троицка
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