В Омске ищут девушку в темно-синем пуховике с карими глазами
Два дня назад в Омске снова пропал подросток. 17-летняя Тамара Гаврилова вышла утром 5 декабря из дома на улице 14-й Военный городок и до сих пор не вернулась.
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Два дня назад в Омске снова пропал подросток. 17-летняя Тамара Гаврилова вышла утром 5 декабря из дома на улице 14-й Военный городок и до сих пор не вернулась.
На вид Тамаре 17 лет, невысокого роста около 160 см, среднего телосложения, волосы темного цвета до плеч, глаза карие. На момент ухода из дома на девушке была надета черная вязаная шапка,
Сейчас сотрудниками полиции ведется розыск, с ориентировками работают экипажи наружных служб.
Полиция просит тех, кто владеет сведениями о местонахождении школьницы, позвонить по тел. 79−31−02.