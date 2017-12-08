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09:53 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани осудили 10-х горожан, обворовавших исполком на полмиллиарда рублей

Приволжский районный суд Казани вынес приговор в отношении местных жителей, обокравших исполком на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Источник: Prokazan.ru

— Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7,5 лет, — сообщили в ведомстве.

Так, на скамье подсудимых оказались 30-летний Радик Минязов, 30-летний Диас Насыбуллин, 30-летний Артем Садрисламов, 32-летний Ленар Насретдинов, 32-летний Дмитрий Жуков, 35-летний Айрат Гараев, 48-летний Роберт Мухамадиев, 38-летний Евгений Депресов, 40-летний Александр Воробьев и 40-летний Александр Силантьев. В зависимости от роли каждого они признаны виновными. При этом, Жукову полностью раскаявшемся в совершенном преступлении назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Наибольший срок лишения свободы назначен бывшему госрегистатору Минязову — 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, впервые о громком преступлении стало известно в 2015 году, тогда, как сообщил представитель мэрии, фигурировала сумма в 400 млн рублей.

На протяжении трех лет — с 2010 по 2013 год — мошенники благодаря поддельным документам незаконно получили в личную собственность муниципальное имущество.

Так, в 2010—2011 годы Насыбуллин, Воробьев и Силантьев приобрели в свою собственность земельный участок и расположенным на нем производственно-складским комплексом в поселке Константиновка Казани, подделав документы.

В 2012 году Насыбуллин, Депресов и Новиков отправили в региональное управление Росреестра поддельные документы, после чего незаконно завладели правами собственности на три земельных участка по улице Короленко Казани.

С мая по июнь 2013 года Насыбуллин, Новиков, Насретдинов, Жуков, сговорившись с государственным регистратором Минязовым, после оформления подложных документов на подставных лиц приобрели в свою собственность 10 объектов недвижимости — подвальные помещения, расположенные в жилых домах Казани и находящимися в собственности исполкома.

 — В мае 2013 года Минязов внес в электронный носитель ЕГРП недостоверные сведения о госрегистрации права собственности на подвал дома по улице Кремлевская, на подставное физическое лицо без правоустанавливающих документов. После этого, в июне 2013 года он же на основании фиктивных документов предоставленных соучастниками, осуществил регистрацию перехода права собственности на подконтрольное преступной группе юридическое лицо, — сообщили тогда в Следственном комитете по РТ.

В двух последних случаях мошенники продавали приобретенную собственность третьим лицам. В 2012—2013 годах Минязов, Гараев и Мухамадиев, подделав документы, незаконно получили в собственность еще 5 подвалов в домах Казани.

В ходе следствия на все объекты хищения недвижимого имущества был наложен арест, при этом часть имущества стоимостью 256 млн рублей возвращена в муниципальную собственность.

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