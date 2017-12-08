В Краснодаре машина такси попала в массовое ДТП
В четверг, 7 декабря, поздно вечером на улице Северная произошла массовая авария с участием четырех автомобилей, одной из которых была машина такси.
В четверг, 7 декабря, поздно вечером на улице Северная произошла массовая авария с участием четырех автомобилей, одной из которых была машина такси.
Как сообщают очевидцы, в
— У пассажира, который сидел сзади, открытый перелом, а с водителями все в порядке, — пишет одна из свидетельниц в социальных сетях.
Некоторые очевидцы винят во всем мокрый асфальт.
Точные обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, в мае этого года таксист, объезжая яму на дороге, попал в ДТП и погиб. Он выехал на встречную полосу и не заметил маршрутный автобус. Маршрутка была пустой, водитель не пострадал.