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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре машина такси попала в массовое ДТП

В четверг, 7 декабря, поздно вечером на улице Северная произошла массовая авария с участием четырех автомобилей, одной из которых была машина такси.

Как сообщают очевидцы, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько иномарок. На место аварии приехала машина скорой помощи. По предварительной информации, серьезных травм у участников ДТП нет.

— У пассажира, который сидел сзади, открытый перелом, а с водителями все в порядке, — пишет одна из свидетельниц в социальных сетях.

Некоторые очевидцы винят во всем мокрый асфальт.

Точные обстоятельства аварии уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в мае этого года таксист, объезжая яму на дороге, попал в ДТП и погиб. Он выехал на встречную полосу и не заметил маршрутный автобус. Маршрутка была пустой, водитель не пострадал.

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