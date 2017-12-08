В Краснодаре машина такси попала в массовое ДТП

Как сообщают очевидцы, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько иномарок. На место аварии приехала машина скорой помощи. По предварительной информации, серьезных травм у участников ДТП нет.

— У пассажира, который сидел сзади, открытый перелом, а с водителями все в порядке, — пишет одна из свидетельниц в социальных сетях.

Некоторые очевидцы винят во всем мокрый асфальт.

Точные обстоятельства аварии уточняются.

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