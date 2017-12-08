7-летний южноуралец «заминировал» агентство недвижимости

«Установлен мальчик, который сообщил о подозрительном предмете в агентстве недвижимости. Так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело возбуждено не будет. Но ребенка поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Также будет проведена беседа с его родителями», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе городского УМВД.