В Петербурге потерялся грузовик с круассанами на 800 тысяч

Как стало известно «Фонтанке», выпечка под брендом 7Days пропала в период с 28 ноября по 7 декабря с производства в Красном Селе, на улице Свободы. На самом предприятии в ее хищении подозревают владельца тягача, владельца прицепа или водителя — с просьбой проверить всех троих на причастность к краже директор завода и обратился в полицию. Общую сумму ущерба на предприятии оценили в 810 тысяч. Проводится проверка.