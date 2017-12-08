Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Поклонники не узнали Викторию Лопыреву на новом снимке
Кристина Асмус стала брюнеткой в модной съемке
Трамп написал в Twitter с помощью Caps Lock после слов Путина
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
11:20 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге потерялся грузовик с круассанами на 800 тысяч

Владелец петербургского завода обратился в полицию с просьбой помочь в поиске похищенного имущества. На производстве недосчитались круассанов и кексов почти на миллион.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», выпечка под брендом 7Days пропала в период с 28 ноября по 7 декабря с производства в Красном Селе, на улице Свободы. На самом предприятии в ее хищении подозревают владельца тягача, владельца прицепа или водителя — с просьбой проверить всех троих на причастность к краже директор завода и обратился в полицию. Общую сумму ущерба на предприятии оценили в 810 тысяч. Проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Ситилинк»: «Мы не рады проблемам «Юлмарта»
«Зенит» показал королевскому клубу красоту
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Саакашвили вопреки потере голоса проведет «Марш за импичмент»
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь