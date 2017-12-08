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09:59 (мск), источник: 36on.ru

Смертельная авария в Воронеже: такси на скорости влетело в столб, водитель погиб

Страшная авария произошла сегодня ночью, 8 декабря, на улице Южно-Моравской. Один человек погиб, второй в больнице.

Как сообщили 36on.ru в пресс-службе городского ГИБДД, авария случилась примерно в 1 час 30 минут возле дома № 21. 25-летний таксист, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справился с управлением и на скорости влетел в столб. Удар был такой силы, что иномарка буквально «обняла» железобетонную конструкцию. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, от машины фактически осталась груда металла.

В аварии не выжил водитель такси: 25-летний молодой человек скончался на месте. Его пассажир был госпитализирован с предварительным диагнозом «тяжелая сочетанная травма». Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Тем временем, автоинспекторы рекомендуют водителям быть острожнее в темное время суток, а также учитывать погодные условия и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

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