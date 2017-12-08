Смертельная авария в Воронеже: такси на скорости влетело в столб, водитель погиб
Страшная авария произошла сегодня ночью, 8 декабря, на улице
Страшная авария произошла сегодня ночью, 8 декабря, на улице
Как сообщили 36on.ru в
В аварии не выжил водитель такси: 25-летний молодой человек скончался на месте. Его пассажир был госпитализирован с предварительным диагнозом «тяжелая сочетанная травма». Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Тем временем, автоинспекторы рекомендуют водителям быть острожнее в темное время суток, а также учитывать погодные условия и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.