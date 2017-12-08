Польские пограничники забрали у белорусов кроссовер BMW X6

Накануне 33-летняя женщина и 43-летний мужчина пересекали границу в пункте пропуска Бобровники. Но таможенный контроль оказался для них значительно длиннее обычного. Сначала белорусов вызвали на допрос. А затем отпустили, но уже без машины, пишет Sputnik.