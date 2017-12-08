Польские пограничники забрали у белорусов кроссовер BMW X6
Дорогой джип белорусов оказался в базе Интерпола, поэтому его конфисковали.
Дорогой джип белорусов оказался в базе Интерпола, поэтому его конфисковали.
Накануне 33-летняя женщина и 43-летний мужчина пересекали границу в пункте пропуска Бобровники. Но таможенный контроль оказался для них значительно длиннее обычного. Сначала белорусов вызвали на допрос. А затем отпустили, но уже без машины, пишет Sputnik.
— После проверки автомобиля выяснилось, что он находится в базе данных Интерпола как угнанный на территории России, — сказали в
Водитель объяснил, что машина принадлежит сестре. Поэтому белорусов допрашивали в качестве свидетелей. А машину, стоимость которой примерно 34 тысячи долларов, передали польской полиции.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.