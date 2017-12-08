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10:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Польские пограничники забрали у белорусов кроссовер BMW X6

Дорогой джип белорусов оказался в базе Интерпола, поэтому его конфисковали.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Накануне 33-летняя женщина и 43-летний мужчина пересекали границу в пункте пропуска Бобровники. Но таможенный контроль оказался для них значительно длиннее обычного. Сначала белорусов вызвали на допрос. А затем отпустили, но уже без машины, пишет Sputnik.

— После проверки автомобиля выяснилось, что он находится в базе данных Интерпола как угнанный на территории России, — сказали в пресс-службе Подляшского отделения погранслужбы Польши.

Водитель объяснил, что машина принадлежит сестре. Поэтому белорусов допрашивали в качестве свидетелей. А машину, стоимость которой примерно 34 тысячи долларов, передали польской полиции.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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