Поднял руку на ребенка: пенсионера оштрафовали в Астане
Пенсионера оштрафовали в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Пенсионера оштрафовали в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Пенсионер, находясь во дворе дома, ударил по голове несовершеннолетнего. Тем самым совершил насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение вреда здоровью. На суде пенсионер свои действия объяснил тем, что ударил несовершеннолетнего в воспитательных целях», — говорится в постановлении суда.
Постановлением специализированного межрайонного административного суда Астаны мужчина привлечен к административной ответственности и подвергнут штрафу в размере 10 МРП (22 690 тенге). Постановление вступило в законную силу.