Поднял руку на ребенка: пенсионера оштрафовали в Астане

«Пенсионер, находясь во дворе дома, ударил по голове несовершеннолетнего. Тем самым совершил насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение вреда здоровью. На суде пенсионер свои действия объяснил тем, что ударил несовершеннолетнего в воспитательных целях», — говорится в постановлении суда.