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09:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Трамвай с пассажирами задымился на ходу в Хабаровске

Вагоновожатый высадил людей и принялся охлаждать тормозной барабан снегом.

В четверг вечером в центре Хабаровска едва не загорелся трамвай, в котором ехали пассажиры. Гарью в вагоне 1986 года выпуска запахло на остановке «улица Ленина», а когда трамвай спустился по Шеронова к Уссурийскому бульвару и поднялся на следующую горку, заднюю часть салона заволокло дымом, сообщает портал «Губерния».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто-то из прохожих вызвал пожарных, увидев, как вагоновожатый мечется между сугробом и открытым люком в полу. При помощи снега мужчина охлаждал тормозной барабан. Техническая неисправность могла стать причиной возгорания: тормозные колодки на ходу терлись о стенки барабана и в итоге раскалили его так, что стала обгорать смазка.

На маршрут экипаж КТМ вышел минут за 20 до происшествия. Как только тормозной механизм остыл, вагон двинулся дальше своим ходом — но уже без пассажиров. Трамвай вернулся в депо.

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