Трамвай с пассажирами задымился на ходу в Хабаровске
Вагоновожатый высадил людей и принялся охлаждать тормозной барабан снегом.
Вагоновожатый высадил людей и принялся охлаждать тормозной барабан снегом.
В четверг вечером в центре Хабаровска едва не загорелся трамвай, в котором ехали пассажиры. Гарью в вагоне 1986 года выпуска запахло на остановке «улица Ленина», а когда трамвай спустился по Шеронова к Уссурийскому бульвару и поднялся на следующую горку, заднюю часть салона заволокло дымом, сообщает портал «Губерния».
На маршрут экипаж КТМ вышел минут за 20 до происшествия. Как только тормозной механизм остыл, вагон двинулся дальше своим ходом — но уже без пассажиров. Трамвай вернулся в депо.