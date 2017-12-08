Трамвай с пассажирами задымился на ходу в Хабаровске

В четверг вечером в центре Хабаровска едва не загорелся трамвай, в котором ехали пассажиры. Гарью в вагоне 1986 года выпуска запахло на остановке «улица Ленина», а когда трамвай спустился по Шеронова к Уссурийскому бульвару и поднялся на следующую горку, заднюю часть салона заволокло дымом, сообщает портал «Губерния».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Olgzrg3QUVM?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто-то из прохожих вызвал пожарных, увидев, как вагоновожатый мечется между сугробом и открытым люком в полу. При помощи снега мужчина охлаждал тормозной барабан. Техническая неисправность могла стать причиной возгорания: тормозные колодки на ходу терлись о стенки барабана и в итоге раскалили его так, что стала обгорать смазка.