На Среднем Урале закрыли пять подпольных цехов по производству алкоголя

В Свердловской области с начала этого года были закрыты пять нелегальных цехов по производству алкогольной продукции. В общей сложности из оборота было изъято 166 тысяч литров готового алкоголя, а также 78 тысяч литров этилового спирта. Возбуждено 59 уголовных дел.