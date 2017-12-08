На Среднем Урале закрыли пять подпольных цехов по производству алкоголя
В общей сложности было изъято 166 тысяч литров контрафактного спиртного.
В общей сложности было изъято 166 тысяч литров контрафактного спиртного.
В Свердловской области с начала этого года были закрыты пять нелегальных цехов по производству алкогольной продукции. В общей сложности из оборота было изъято 166 тысяч литров готового алкоголя, а также 78 тысяч литров этилового спирта. Возбуждено 59 уголовных дел.
— На данный момент усилена работа по пресечению незаконного оборота алкоголя. Сотрудники полиции совместно с муниципалитетами отрабатывают эту тему, — сказал начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин.