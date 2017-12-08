В Волгограде на шоссе Авиаторов опрокинулся КамАЗ

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в четверг, 7 декабря, в 4:45. 52-летний водитель грузовика КамАЗ ехал по шоссе Авиаторов. Напротив дома № 19 он не справился с управлением, совершил наезд на островок безопасности, после чего КамАЗ опрокинулся на полосу встречного движения. В результате ДТП его водитель с травмами доставлен в больницу.

Напомним, это уже второе крупное ДТП, произошедшее за минувшие сутки на шоссе Авиаторов. В среду, 6 декабря, недалеко от места этой аварии столкнулись Hyundai Accent, Kia Sorento и «Газель». В результате ДТП четыре человека с различными травмами оказались в больнице.