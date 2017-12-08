В Волгограде на шоссе Авиаторов опрокинулся КамАЗ
52-летний водитель грузовика КамАЗ был доставлен с травмами в больницу после того, как тяжелый грузовик опрокинулся.
52-летний водитель грузовика КамАЗ был доставлен с травмами в больницу после того, как тяжелый грузовик опрокинулся.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Напомним, это уже второе крупное ДТП, произошедшее за минувшие сутки на шоссе Авиаторов. В среду, 6 декабря, недалеко от места этой аварии столкнулись Hyundai Accent, Kia Sorento и «Газель». В результате ДТП четыре человека с различными травмами оказались в больнице.
Всего же за сутки в Волгоградской области произошло семь ДТП, в которых пострадали девять человек.