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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на шоссе Авиаторов опрокинулся КамАЗ

52-летний водитель грузовика КамАЗ был доставлен с травмами в больницу после того, как тяжелый грузовик опрокинулся.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в четверг, 7 декабря, в 4:45. 52-летний водитель грузовика КамАЗ ехал по шоссе Авиаторов. Напротив дома № 19 он не справился с управлением, совершил наезд на островок безопасности, после чего КамАЗ опрокинулся на полосу встречного движения. В результате ДТП его водитель с травмами доставлен в больницу.

Напомним, это уже второе крупное ДТП, произошедшее за минувшие сутки на шоссе Авиаторов. В среду, 6 декабря, недалеко от места этой аварии столкнулись Hyundai Accent, Kia Sorento и «Газель». В результате ДТП четыре человека с различными травмами оказались в больнице.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло семь ДТП, в которых пострадали девять человек.

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