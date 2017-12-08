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10:19 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за ДТП на Черняховского встали трамваи

В центре Калининграда произошло ДТП, заблокировавшее движение трамваев в сторону площади Победы. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

Участники ДТП «нашли друг друга» в районе перекрестка Черняховского и Пролетарской. Причем в результате столкновения один автомобиль частично перекрыл трамвайные пути в сторону площади Победы. А второй занял часть полосы в сторону площади Василевского. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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