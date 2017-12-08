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10:06 (мск), источник: Tengrinews

2 алматинца погибли от болезней после укусов бродячих собак

Бродячие собаки покусали почти 4 тысячи алматинцев с начала 2017 года. Об этом стало известно на заседании общественного совета Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным городской ветеринарной службы, чаще всего бродячие собаки нападали на жителей Алатауского и Турксибского районов. 123 алматинца, по информации центра ветеринарии Алматы, заболели эхинококкозом, который передается от животных. Из них двое скончались. На отлов бродячих животных центру в 2017 году выделено 176 миллионов тенге. 2723 собак, 335 кошек вернули хозяевам. Закуплено 52 клетки-переноски. Приобретены: новые петли (не позволяющие причинять вред животному), сеть для отлова, клетки с приманкой, метательное приспособление, ошейники, поводки, новые миски. В центре также сообщили, что планируется сокращение плана по отлову бродячих животных на 29 процентов и строительство государственного приюта для собак и кошек, соответствующего всем мировым стандартам.

В свою очередь на заседании общественного совета Алматы зоозащитники вновь предоставили факты негуманного обращения с животными. По их данным, собак ловят здоровыми, а в изоляторе появляются раны. Кроме этого они обвинили центр в создании антисанитарных условий содержания щенков, не кормлении и сообщили, что в питомнике холодно.

«Мы ни разу не видели где клетки-переноски. Это большой вопрос. До сих пор используются лески без изоляции. Отлов идет по среди дня на детской площадке. Нельзя там устраивать отлов. Табу», — сказала зоозащитница Зинаида Савенкова.

Заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Алматы Сейтхан Тольтаев заявил, что если зоозащитникам не нравится работа центра, то пусть просят акимат передать функции другой организации.

«Вообще это вопрос не ветеринаров. Если общественникам не нравится работа этой организации, пусть попросят акимат, пусть передадут другой. Раньше эту функцию выполняли коммунальные службы города Алматы, передайте туда, может быть там лучше сделают, может быть там больше денег возьмут, другие петли возьмут», — сказал он.

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