2 алматинца погибли от болезней после укусов бродячих собак

Источник: Tengrinews

По данным городской ветеринарной службы, чаще всего бродячие собаки нападали на жителей Алатауского и Турксибского районов. 123 алматинца, по информации центра ветеринарии Алматы, заболели эхинококкозом, который передается от животных. Из них двое скончались. На отлов бродячих животных центру в 2017 году выделено 176 миллионов тенге. 2723 собак, 335 кошек вернули хозяевам. Закуплено 52 клетки-переноски. Приобретены: новые петли (не позволяющие причинять вред животному), сеть для отлова, клетки с приманкой, метательное приспособление, ошейники, поводки, новые миски. В центре также сообщили, что планируется сокращение плана по отлову бродячих животных на 29 процентов и строительство государственного приюта для собак и кошек, соответствующего всем мировым стандартам.

В свою очередь на заседании общественного совета Алматы зоозащитники вновь предоставили факты негуманного обращения с животными. По их данным, собак ловят здоровыми, а в изоляторе появляются раны. Кроме этого они обвинили центр в создании антисанитарных условий содержания щенков, не кормлении и сообщили, что в питомнике холодно.

«Мы ни разу не видели где клетки-переноски. Это большой вопрос. До сих пор используются лески без изоляции. Отлов идет по среди дня на детской площадке. Нельзя там устраивать отлов. Табу», — сказала зоозащитница Зинаида Савенкова.

Заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Алматы Сейтхан Тольтаев заявил, что если зоозащитникам не нравится работа центра, то пусть просят акимат передать функции другой организации.