Последствия шторма в Бекабаде: повалены деревья, есть пострадавшие

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Бекабаде в результате шторма повреждены линии электро- и газоснабжения ряда жилых домов и предприятий, отдельные фрагменты крыши зданий, сломаны деревья, получили легкие телесные повреждения несколько жителей города. Об этом говорится в сообщении МЧС Узбекистана.
Сильный ветер в Бекабаде был 7 декабря с 07.00 до 18.00. Его порывы достигали 28 м/с.
Для ликвидации последствий шторма в городском хокимияте создан оперативный штаб во главе с первым замхокима Ташкентской области в составе представителей УЧС, УВД, коммунальных служб города и других причастных ведомств. Мобилизованы необходимые силы и средства.
В настоящее время в городе восстановлено электро- и водоснабжение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Начат ремонт крыш.
По данным Узгидромета, 8 декабря в течение всего дня скорость ветра в Бекабаде составит 18−23 м/с с порывами до 25−28 м/с.