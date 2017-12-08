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10:33 (мск), источник: Publika.md

На Ботанике минувшей ночью избили 40-летнего мужчину

Патрульные батальона быстрого реагирования задержали этой ночью мужчину, который, по утверждению 40-летнего пострадавшего, избил его. Инцидент произошел в столичном секторе Ботаника.

Источник: Publika.md

Увидев, что на улице двое мужчин избивают третьего, полицейские поспешили на помощь. Один из нападавших увидел стражей порядка и сбежал. На второго надели наручники.

Задержанный уверял полицейских, что потасовка началась после того, как потерпевший запрыгнул на капот его машины.

«Он бросился на машину, я остановился и вышел проверить, что с ним. Он меня оскорбил. Я попытался его успокоить, а он упал под машину».

Полиция разыскивает второго подозреваемого.

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