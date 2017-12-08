На Ботанике минувшей ночью избили 40-летнего мужчину

Увидев, что на улице двое мужчин избивают третьего, полицейские поспешили на помощь. Один из нападавших увидел стражей порядка и сбежал. На второго надели наручники.



Задержанный уверял полицейских, что потасовка началась после того, как потерпевший запрыгнул на капот его машины.



«Он бросился на машину, я остановился и вышел проверить, что с ним. Он меня оскорбил. Я попытался его успокоить, а он упал под машину».



Полиция разыскивает второго подозреваемого.