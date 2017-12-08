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11:25 (мск), источник: Югополис

Средний размер взятки на Кубани в 2017 году вырос почти на 75%

В Краснодарском крае за 10 месяцев 2017 года зарегистрировано 788 коррупционных преступлений.

Источник: Югополис

Средний размер взятки в Краснодарском крае за 10 месяцев 2017 года составил 374,7 тыс. рублей. Это на 74% превысило аналогичный показатель 2016 года.

По данным прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, всего в январе — октябре 2017 года в регионе было пресечено 113 преступлений, связанных с получением взяток, на общую сумму порядка 37,1 млн рублей, 32 из них совершены в крупном и особо крупном размерах.

По его словам, максимальный размер взятки достиг 3,9 млн рублей. Эти деньги получил один из уже бывших работников регионального министерства природных ресурсов за способствование в предоставлении органом власти коммерческому предприятию права пользования участком недр.

В общей сложности, за 10 месяцев текущего года в крае зарегистрировано 788 коррупционных преступлений. Среди них 286 фактов взяточничества, 378 должностных хищений, 42 злоупотребления и 54 служебных подлога. По словам Табельского, это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было пресечено 849 противоправных посягательств, повлекших уголовное преследование.

Как сообщал РБК-Юг, средний размер взятки в Краснодарском крае в 2016 году составил 215,3 тыс. рублей.

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