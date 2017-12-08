Водитель «Тойоты» сбил 10-летнюю школьницу в Новосибирске
Авария произошла на улице Тюленина накануне днем, пострадавшую госпитализировали, рассказали в МВД.
Авария произошла на улице Тюленина накануне днем, пострадавшую госпитализировали, рассказали в МВД.
Водитель «Тойоты» сбил 10-летнюю школьницу в Новосибирске, об этом сообщает
Авария произошла накануне днем на улице Тюленина. 57-летний водитель «Тойоты» сбил 10-летнюю школьницу, которая перехода дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшую доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.