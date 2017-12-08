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11:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель «Тойоты» сбил 10-летнюю школьницу в Новосибирске

Авария произошла на улице Тюленина накануне днем, пострадавшую госпитализировали, рассказали в МВД.

Водитель «Тойоты» сбил 10-летнюю школьницу в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла накануне днем на улице Тюленина. 57-летний водитель «Тойоты» сбил 10-летнюю школьницу, которая перехода дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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