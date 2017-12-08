В Прикамье в аварии пострадали три человека

Вечером 7 декабря в Чернушинском районе произошла авария. Со стороны Чернушки в сторону села Слудка двигался автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 50-летний мужчина. По предварительной информации, он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Шкода Октавиа».

— В результате аварии автомобили получили серьезные механические повреждения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. — 32-летнего водителя иномарки, его 57-летнюю пассажирку, а также 46-летнюю пассажирку УАЗа врачи отвезли в больницу. Другому пассажиру назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.