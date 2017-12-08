В Прикамье в аварии пострадали три человека
УАЗ вылетел на «встречку» и протаранил иномарку.
УАЗ вылетел на «встречку» и протаранил иномарку.
Вечером 7 декабря в Чернушинском районе произошла авария. Со стороны Чернушки в сторону села Слудка двигался автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 50-летний мужчина. По предварительной информации, он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Шкода Октавиа».
— В результате аварии автомобили получили серьезные механические повреждения, — сообщили в
По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.
Госавтоинспекция Прикамья напоминает: если снегопад застал вас в дороге, включите обогрев стекол и наружных зеркал заднего вида, а также снизьте скорость до максимально безопасной.