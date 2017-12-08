Гость из Кемеровской области грабил посетителей ночных клубов в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Последний инцидент произошёл в ночь на 2 декабря рядом с развлекательным заведением на улице Карла Маркса. Находясь в клубе, злоумышленник подсмотрел ПИН-код к банковской карте одного из посетителей.

Когда мужчина вышел на улицу, грабитель напал на него, избил и отобрал смартфон с картами, с которых впоследствии снял 100 тысяч рублей. Общий ущерб потерпевшему превысил 120 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Злоумышленник старался не попасть на камеры видеонаблюдения, однако полицейским удалось установить его личность. Как выяснилось, после грабежа он улетел на отдых. По возвращении в регион, 6 декабря, мужчину задержали.

В отношении уроженца Кемеровской области возбудили дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабёж с применением насилия». Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте.