В Екатеринбурге на Чапаева горит «чиновный» дом

«Возгорание произошло сегодня на пятом этаже шестиэтажного неэксплуатируемого здания. Площадь пожара составила 30 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 12:15. На месте работают 3 единицы техники и 8 человек. Проводится проливка и разбор конструкций», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что здание, которое относится к милицейскому городку, намереваются снести в 2018 году. Дом считался элитным, но его расселили в 2011 году. Сначала строение хотели подвергнуть капитальному ремонту, но потом ситуация изменилась.