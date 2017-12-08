Пермяк пропал после расставания со своей девушкой

«Вечером в среду сын был в гостях у своей девушки, которая живёт в районе Гознака-ДКЖ. Подруга объявила ему, что они расстаются. До этого они дружили шесть лет, девушка дождалась сына из армии. Он вышел из её квартиры около 11 часов вечера. После этого Данила никто не видел. Друзья и бывшая девушка не знают, где он может находиться. На телефоне идёт переадресация. На работу Данил тоже не вышел, хотя раньше никогда не прогуливал», — рассказала «АиФ-Прикамье» мама пропавшего Наталья.