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11:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк пропал после расставания со своей девушкой

Родные ищут мужчину уже третий день.

В Перми родные разыскивают 21-летнего Данила Рачека, который пропал 6 декабря после расставания с девушкой.

«Вечером в среду сын был в гостях у своей девушки, которая живёт в районе Гознака-ДКЖ. Подруга объявила ему, что они расстаются. До этого они дружили шесть лет, девушка дождалась сына из армии. Он вышел из её квартиры около 11 часов вечера. После этого Данила никто не видел. Друзья и бывшая девушка не знают, где он может находиться. На телефоне идёт переадресация. На работу Данил тоже не вышел, хотя раньше никогда не прогуливал», — рассказала «АиФ-Прикамье» мама пропавшего Наталья.

По её словам, раньше сын никогда не пропадал, алкоголем не злоупотребляет. Родные пока в полицию не обращались.

Мама Данила просит всех, кому что-то может быть известно о её сыне, сообщить по телефону 8−950−46−60−668 (Наталья). В день пропажи молодой мужчина был одет в тёмно-синию куртку, джинсы и кроссовки.

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