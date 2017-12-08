Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе под Екатеринбургом, пострадавших нет

ДТП произошло на въезде в Екатеринбург, куда автобус направлялся из Ревды.

«Вероятнее всего съезд в кювет произошел из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с произошедшим впереди по маршруту его движения ДТП. Водитель сделал все правильно», — отметил сотрудник управления.

По его словам, часть пассажиров была пристегнута ремнями безопасности, и скорость движения была небольшая, поэтому никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно добрались до Екатеринбурга.

В сообщении УГИБДД России по региону отмечается, что на автодороге Пермь-Екатеринбург на расстоянии не более 200 м друг от друга произошли одновременно несколько ДТП, возник затор, и транспорт направляется по старому Московскому тракту.

По данным ведомства, за последнее время количество ДТП с материальным ущербом увеличилось, в том числе из-за скоростного режима, шин, несоответствующих зимнему периоду, а также из-за несоблюдения дистанции.

На некоторых участках трасс в Свердловской области видимость снижена до 100 м из-за снегопада.