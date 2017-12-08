Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Трамп написал в Twitter с помощью Caps Lock после слов Путина
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
11:24 (мск), источник: Интерфакс

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе под Екатеринбургом, пострадавших нет

Екатеринбург. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пассажирский автобус съехал в кювет в пятницу днем на трассе Пермь-Екатеринбург, никто не пострадал, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в управлении ГИБДД России по Свердловской области.

ДТП произошло на въезде в Екатеринбург, куда автобус направлялся из Ревды.

«Вероятнее всего съезд в кювет произошел из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с произошедшим впереди по маршруту его движения ДТП. Водитель сделал все правильно», — отметил сотрудник управления.

По его словам, часть пассажиров была пристегнута ремнями безопасности, и скорость движения была небольшая, поэтому никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно добрались до Екатеринбурга.

В сообщении УГИБДД России по региону отмечается, что на автодороге Пермь-Екатеринбург на расстоянии не более 200 м друг от друга произошли одновременно несколько ДТП, возник затор, и транспорт направляется по старому Московскому тракту.

По данным ведомства, за последнее время количество ДТП с материальным ущербом увеличилось, в том числе из-за скоростного режима, шин, несоответствующих зимнему периоду, а также из-за несоблюдения дистанции.

На некоторых участках трасс в Свердловской области видимость снижена до 100 м из-за снегопада.

Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения в период снегопадов, которые прогнозируются и на выходные дни, быть более аккуратными, выбирать пути объезда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Саакашвили вопреки потере голоса проведет «Марш за импичмент»
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь