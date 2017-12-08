Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе под Екатеринбургом, пострадавших нет
Екатеринбург. 8 декабря.
Екатеринбург. 8 декабря.
ДТП произошло на въезде в Екатеринбург, куда автобус направлялся из Ревды.
«Вероятнее всего съезд в кювет произошел
По его словам, часть пассажиров была пристегнута ремнями безопасности, и скорость движения была небольшая, поэтому никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно добрались до Екатеринбурга.
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