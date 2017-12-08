ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев трех наездов на пешеходов

Источник: Город Казань.KZN.RU

В 6.30 напротив дома № 29а по ул. Техническая на нерегулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом ребра слева, ушиб левой голени и подозрение на сотрясение головного мозга.

В 7.55 на прилегающей территории дома № 35 по ул. Глушко при движении автомобиля задним ходом был совершен наезд на 49-летнюю женщину. В результате ДТП у пострадавшей диагностировано подозрение на компрессионный перелом одного из позвонков.

В 12.30 напротив дома № 14 по ул. Тукая был совершен наезд на 80-летнюю женщину, которая стояла у края проезжей части. В результате ДТП пенсионерка получила закрытый перелом подвздошной кости справа и ушиб левого плеча.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819 и 5−333−848.

Напомним, согласно части 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.