В Казани загорелось кафе «Шаурма» в доме, где находится пункт полиции
В Казани в здании на улице Гвардейская накануне вечером загорелось кафе «Шаурма», в результате из кафе и самого дома были эвакуированы 90 человек.
В Казани в здании на улице Гвардейская накануне вечером загорелось кафе «Шаурма», в результате из кафе и самого дома были эвакуированы 90 человек.
Также в этом доме находится и один из отделов полиции, сообщил ProKazan.ru источник.
Пожар начался примерно в 20:30 в одном из помещений на цокольном этаже, где задымился диван.
— Дым распространился на весь дом, было решено эвакуировать его — всего 90 человек. В результате пожарные потушили огонь, никто не пострадал, — сообщили ProKazan.ru.
Отдел полиции также не пострадал.
Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.