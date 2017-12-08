В Казани загорелось кафе «Шаурма» в доме, где находится пункт полиции

Также в этом доме находится и один из отделов полиции, сообщил ProKazan.ru источник.

Пожар начался примерно в 20:30 в одном из помещений на цокольном этаже, где задымился диван.

— Дым распространился на весь дом, было решено эвакуировать его — всего 90 человек. В результате пожарные потушили огонь, никто не пострадал, — сообщили ProKazan.ru.

Отдел полиции также не пострадал.