В Москве задержали участника налета на валютчицу в Симферополе

Как рассказали в ведомстве, трое жителей одного из сел Джанкойского района на остановке общественного транспорта «Москольцо» напали на супружескую пару. У женщины, которая занималась обменом валют, они похитили сумку с деньгами (9500 долларов США, 1200 евро и 15600 гривен). При этом ее муж получил пулевые ранения ног.

Двоих мужчин полицейские задержали в течение 10 дней после разбоя. Третий нападавший скрылся, его объявили в розыск.

«Задержанные признались, что от знакомых знали о сфере деятельности жертвы. Некоторое время преступники следили за предпринимателем, разработали детальный план нападения, разделили между собой роли, нашли машину и пистолет, который впоследствии выбросили в парке. За совершение группового разбойного нападения двое крымчан были приговорены судом Симферополя к лишению свободы сроками 8 и 10 лет», — рассказали в МВД.