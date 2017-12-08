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12:03 (мск), источник: РИА Крым

В Москве задержали участника налета на валютчицу в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В Москве правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который вместе с двумя односельчанами напал на предпринимательницу в Симферополе в сентябре 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, трое жителей одного из сел Джанкойского района на остановке общественного транспорта «Москольцо» напали на супружескую пару. У женщины, которая занималась обменом валют, они похитили сумку с деньгами (9500 долларов США, 1200 евро и 15600 гривен). При этом ее муж получил пулевые ранения ног.

Двоих мужчин полицейские задержали в течение 10 дней после разбоя. Третий нападавший скрылся, его объявили в розыск.

«Задержанные признались, что от знакомых знали о сфере деятельности жертвы. Некоторое время преступники следили за предпринимателем, разработали детальный план нападения, разделили между собой роли, нашли машину и пистолет, который впоследствии выбросили в парке. За совершение группового разбойного нападения двое крымчан были приговорены судом Симферополя к лишению свободы сроками 8 и 10 лет», — рассказали в МВД.

Третьего фигуранта дела задержали в Москве в ноябре этого года. Свою вину он признал. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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