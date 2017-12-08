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12:44 (мск), источник: ТАСС

В пробах с «Маяка» не нашли рутения-106

Согласно материалам проверки межведомственной комиссии, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия не выявила наличия рутения-106 в контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области. Об этом говорится в материалах проверки.

«Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону», — сказано в материалах.

Также отмечается, что нарушений в работе системы радиационного мониторинга «Маяка» комиссия не обнаружила.

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