В пробах с «Маяка» не нашли рутения-106

Источник: ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия не выявила наличия рутения-106 в контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области. Об этом говорится в материалах проверки.

«Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону», — сказано в материалах.