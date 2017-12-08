В пробах с «Маяка» не нашли рутения-106
Согласно материалам проверки межведомственной комиссии, мощность дозы
Согласно материалам проверки межведомственной комиссии, мощность дозы
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия не выявила наличия рутения-106 в контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области. Об этом говорится в материалах проверки.
«Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106, мощность дозы
Также отмечается, что нарушений в работе системы радиационного мониторинга «Маяка» комиссия не обнаружила.