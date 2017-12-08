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11:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Трое уральцев с топором набросились на курьера и отобрали роллы

ГОРНЫЙ ЩИТ, 8 декабря, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали троих оголодавших мужчин, которые с оружием в руках напали на курьера японского ресторана и забрали у него еду.

Инцидент произошел 4 декабря в Горном Щите. По словам пострадавшего, он приехал с заказом на улицу Колхозную, однако клиент отказался платить. После логичного «нет денег — нет еды», из квартиры вышли еще двое мужчин, при этом у одного из них был в руках топор.

«Увидев, что вся компания явно находится состоянии алкогольного опьянения, доставщик решил не спорить. Отдав заказ, он сразу же вызвал полицию и остался ждать за воротами. Буквально через 15 минут к месту инцидента прибыли участковые уполномоченные полиции, обслуживающие данную территорию. Войдя в дом, полицейские обнаружили всю троицу, которая спокойно распивала спиртное. Похищенные роллы мужчины уже успели употребить. Ущерб при этом составил чуть более тысячи рублей. Однако этого похитителям показалось мало. Со слов курьера, через несколько минут один из мужчин снова вышел на улицу и потребовал отдать ему еще и пиццу, которую доставщик вез следующему клиенту. На этот раз потерпевший просто сел в машину и отъехал подальше», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как оказалось, все трое мужчин ранее были судимы. В ходе опроса они признали свою вину, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». До решения суда они будут находиться под подпиской о невыезде.

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