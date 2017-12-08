В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего мужчину с татуировкой «ВДВ»

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего Михалева Евгения Леонидовича, 1973 года рождения. Пять дней назад — 3 декабря мужчина перестал выходить на связь с родными. Проживал Евгений на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска. Приметы: рост 180 сантиметров, глаза карие, худощавого телосложения.

Особые приметы: на правом плече татуировка в виде черепа в берете с надписью «ВДВ 90−92» и группа крови, на среднем пальце татуировка с именем «Таня», между большим и указательным пальцами татуировка в виде звездочки. Предположительно был одет: черная кожаная куртка с мехом на воротнике, черные джинсы, черные зимние ботинки.