В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего мужчину с татуировкой «ВДВ»
О его местонахождении ничего не известно с третьего декабря.
О его местонахождении ничего не известно с третьего декабря.
В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего Михалева Евгения Леонидовича, 1973 года рождения. Пять дней назад — 3 декабря мужчина перестал выходить на связь с родными. Проживал Евгений на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска. Приметы: рост 180 сантиметров, глаза карие, худощавого телосложения.
Особые приметы: на правом плече татуировка в виде черепа в берете с надписью «ВДВ 90−92» и группа крови, на среднем пальце татуировка с именем «Таня», между большим и указательным пальцами татуировка в виде звездочки. Предположительно был одет: черная кожаная куртка с мехом на воротнике, черные джинсы, черные зимние ботинки.
— Если Вы обладаете какой либо информацией о пропавшем Михалеве Евгении Леонидовиче, просим обратиться по телефонам: 02 или с мобильного 020 — полиция, 8−952−945−87−11 волонтеры, — публикуют свою просьбу в соцсети родственники в группе «Инцидент Новосибирск».