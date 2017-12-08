Суд взял под стражу до 3 февраля отца погибших в пожаре пятерых детей
Накануне стало известно, что 30-летний мужчина сбежал из больницы и пытался уехать в Москву для участия в
Накануне стало известно, что 30-летний мужчина сбежал из больницы и пытался уехать в Москву для участия в
Суд взял под стражу до 3 февраля отца погибших в пожаре пятерых детей, об этом передаёт корреспондент «Вестей» из зала Искитимского районного суда.
«Перфильеву избрать на срок заключения под стражу на 1 месяц 26 суток, то есть до 3 февраля 2018 года», — заявил судья.
Суд посчитал, что заключение под стражу является «необходимым и целесообразным». Мужчина является фигурантом дела по статье по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Напомним, 6 декабря отец детей, погибших при пожаре в поселке Степной Искитимского района, сбежал из больницы. Накануне стало известно — его перевели из реанимации в общую палату. Мужчину задержали на территории Искитима и доставили к следователю.
По данным источников «Вестей» в правоохранительных органах, мужчина пытался уехать в Москву для участия в
Напомним, трагедия случилась 3 декабря — в поселке Степной загорелся частный дом. Две девочки и три мальчика — самому младшему около года — погибли, их отец и его друзья успели выбежать.