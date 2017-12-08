В Омске задержали подростка-драгдиллера

Оперативниками наркоконтроля по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на проспекте Мира с поличным задержаны двое: 23-летний мужчину и его 16-летняя знакомая. При досмотре сотрудники полиции изъяли у молодых людей свертки со «спайсом» весом более 15 граммов. В ходе оперативных действий выяснилось, молодые люди организовали самостоятельное изготовление и сбыт синтетического наркотика.

Фасовали «спайс» дома, сбывали — через тайники-закладки. В ходе обыска в квартире подозреваемых найдены электронные весы, упаковочный материал, банковские карты и приготовленный для сбыта «спайс».