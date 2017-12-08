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11:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске задержали подростка-драгдиллера

16-летняя омичка «работала» в паре со своим 23-летним приятелем.

Оперативниками наркоконтроля по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на проспекте Мира с поличным задержаны двое: 23-летний мужчину и его 16-летняя знакомая. При досмотре сотрудники полиции изъяли у молодых людей свертки со «спайсом» весом более 15 граммов. В ходе оперативных действий выяснилось, молодые люди организовали самостоятельное изготовление и сбыт синтетического наркотика.

Фасовали «спайс» дома, сбывали — через тайники-закладки. В ходе обыска в квартире подозреваемых найдены электронные весы, упаковочный материал, банковские карты и приготовленный для сбыта «спайс».

Следственным комитетом возбуждено по факту «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы: молодому человеку на срок до 20 лет, несовершеннолетней — до 10 лет. Ранее судимый за аналогичное преступление фигурант взят под стражу, девушка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжается следственная проверка с целью выявления дополнительных фактов преступной деятельности задержанных.

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