В Омске задержали подростка-драгдиллера
16-летняя омичка «работала» в паре со своим 23-летним приятелем.
16-летняя омичка «работала» в паре со своим 23-летним приятелем.
Оперативниками наркоконтроля по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на проспекте Мира с поличным задержаны двое: 23-летний мужчину и его 16-летняя знакомая. При досмотре сотрудники полиции изъяли у молодых людей свертки со «спайсом» весом более 15 граммов. В ходе оперативных действий выяснилось, молодые люди организовали самостоятельное изготовление и сбыт синтетического наркотика.
Фасовали «спайс» дома, сбывали — через
Следственным комитетом возбуждено по факту «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы: молодому человеку на срок до 20 лет, несовершеннолетней — до 10 лет. Ранее судимый за аналогичное преступление фигурант взят под стражу, девушка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжается следственная проверка с целью выявления дополнительных фактов преступной деятельности задержанных.