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11:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Крымском районе двух полицейских и адвоката поймали на взятке в 1,2 млн рублей

В Крымском районе фигурантами уголовного дела о покушении на посредничестве во взяточничестве стали адвокат и двое полицейских.

Источник: ЮГА.ру

По данным СК, следователь полиции знал, что в производстве его коллеги есть уголовное дело в отношении мужчины — того обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Он был знаком с дочерью фигуранта дела и сказал, что может оказать содействие по делу.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору с умыслом на посредничество во взяточничестве, следователь, его непосредственный руководитель и адвокат договорились по завершению расследования о получении от девушки 1 миллиона 200 тысяч рублей для дальнейшей передачи должностным лицам органа правосудия за назначение условного наказания, часть которых намеревались разделить между собой», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девушка сообщила о предложении в правоохранительные органы. Во время встречи с ней 1 ноября следователь получил деньги, его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

МВД назначило проведение служебной проверки в отношении сотрудников. Полицейских отстранили от обязанностей на время проверки.

«Если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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