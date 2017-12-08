В Татарстане пресечена деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 2 тыс. человек
Казань. 8 декабря.
Казань. 8 декабря.
«Установлено, что учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью создал преступную организацию с целью хищения чужого имущества путем обмана граждан по принципу финансовой пирамиды. В состав группы входили 10 человек, роли между которыми были четко распределены. Злоумышленники предлагали гражданам сделать вклад денежных средств под высокие проценты. Взамен потерпевшим выдавался вексель», — сообщает И. Волк.
Организация вела свою деятельность с 2009 по 2015 год в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе на территории городов Набережные Челны, Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Тюмени, Ижевска, Перми.
Ущерб, причиненный более чем 2 тыс. человек, превысил 564 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), организатор «пирамиды» заключен под стражу.