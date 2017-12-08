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11:40 (мск), источник: Интерфакс

В Татарстане пресечена деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 2 тыс. человек

Казань. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Сотрудники управления МВД России по Набережным Челнам задержали 10 участников организованной группы по подозрению в хищении денег и имущества граждан, сообщается на сайте МВД РФ в пятницу со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

«Установлено, что учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью создал преступную организацию с целью хищения чужого имущества путем обмана граждан по принципу финансовой пирамиды. В состав группы входили 10 человек, роли между которыми были четко распределены. Злоумышленники предлагали гражданам сделать вклад денежных средств под высокие проценты. Взамен потерпевшим выдавался вексель», — сообщает И. Волк.

Организация вела свою деятельность с 2009 по 2015 год в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе на территории городов Набережные Челны, Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Тюмени, Ижевска, Перми.

Ущерб, причиненный более чем 2 тыс. человек, превысил 564 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), организатор «пирамиды» заключен под стражу.

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