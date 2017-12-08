В Татарстане пресечена деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 2 тыс. человек

«Установлено, что учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью создал преступную организацию с целью хищения чужого имущества путем обмана граждан по принципу финансовой пирамиды. В состав группы входили 10 человек, роли между которыми были четко распределены. Злоумышленники предлагали гражданам сделать вклад денежных средств под высокие проценты. Взамен потерпевшим выдавался вексель», — сообщает И. Волк.

Организация вела свою деятельность с 2009 по 2015 год в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе на территории городов Набережные Челны, Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Тюмени, Ижевска, Перми.

Ущерб, причиненный более чем 2 тыс. человек, превысил 564 млн рублей.