Кабмин РФ поручил создать новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство поручило создать новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106, в состав группы войдут специалисты Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор проекта департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.

«По поручению правительства сейчас создана еще одна межведомственная группа, в которую войдут специалисты госкорпорации [Росатом], Росгидромета, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и Минпромторга. Это очередная крупная будет комиссия, которая тоже должна будет сделать свои выводы. На этот раз, к счастью, не в отношении производственного объединения “Маяк”, а в целом о ситуации», — сказал Иванов.

Он также напомнил, что ранее на предприятии "Маяк" уже прошел ряд проверок, в том числе, организованных Росатомом и Ростехнадзором. В результате проверок нарушений в работе предприятия и превышения уровня рутения-106 выявлено не было.

О рутении-106

Германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) ранее сообщало о повышенном содержании в воздухе рутения-106 в период с 29 сентября по 3 октября. В ведомстве отмечали, что концентрация вещества была крайне незначительной и не представляла угрозы здоровью людей. Также германские специалисты выразили уверенность, что причиной повышенного содержания рутения-106 не является авария на какой-либо атомной станции. Позднее в BfS заявили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий на Южном Урале.

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Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.