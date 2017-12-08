Кабмин РФ поручил создать новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106
Данная комиссия будет состоять из специалистов Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора и Роспотребнадзора, которым поручено сделать выводы в отношении ситуации.
Данная комиссия будет состоять из специалистов Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора и Роспотребнадзора, которым поручено сделать выводы в отношении ситуации.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство поручило создать новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106, в состав группы войдут специалисты Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Об этом на
«По поручению правительства сейчас создана еще одна межведомственная группа, в которую войдут специалисты госкорпорации [Росатом], Росгидромета, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и Минпромторга. Это очередная крупная будет комиссия, которая тоже должна будет сделать свои выводы. На этот раз, к счастью, не в отношении производственного объединения “Маяк”, а в целом о ситуации», — сказал Иванов.
О рутении-106
Германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) ранее сообщало о повышенном содержании в воздухе рутения-106 в период с 29 сентября по 3 октября. В ведомстве отмечали, что концентрация вещества была крайне незначительной и не представляла угрозы здоровью людей. Также германские специалисты выразили уверенность, что причиной повышенного содержания рутения-106 не является авария на
Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.
В Росатоме отмечали, что следов рутения-106 в пробах воздуха, взятых на территории России, обнаружено не было, кроме единственного пункта измерения, расположенного в