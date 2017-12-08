На пожаре в подмосковном Раменском погибли рабочие из Узбекистана
Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.
Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Трое погибших при пожаре в магазине в подмосковном Раменском, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Предварительно, все трое погибших — рабочие из Узбекистана», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.
Как ранее уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, пожар в магазине в городе Раменском Московской области был локализован в 09:05 по местному времени, открытое горение ликвидировали в 09:35. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.