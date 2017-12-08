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12:01 (мск), источник: Sputnik

На пожаре в подмосковном Раменском погибли рабочие из Узбекистана

Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Трое погибших при пожаре в магазине в подмосковном Раменском, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, все трое погибших — рабочие из Узбекистана», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.

Как ранее уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, пожар в магазине в городе Раменском Московской области был локализован в 09:05 по местному времени, открытое горение ликвидировали в 09:35. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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