На пожаре в подмосковном Раменском погибли рабочие из Узбекистана

Источник: Sputnik

Читайте также Житель Москвы зарегистрировал в своей квартире свыше 100 мигрантов

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Трое погибших при пожаре в магазине в подмосковном Раменском, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, все трое погибших — рабочие из Узбекистана», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.