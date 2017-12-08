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12:20 (мск), источник: ЮГА.ру

В Крымском районе мужчина умер из-за неверно поставленного диагноза

В Крымском районе возбудили уголовное дело после смерти пациента скорой помощи.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 12 июня 37-летний мужчина пришел домой и пожаловался матери на головную боль. Он участвовал в драке и получил травму. Утром следующего дня мужчине стало хуже и его мать вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

«В связи с допущенными дефектами при оказании медицинской помощи мужчине был установлен неверный диагноз “алкогольная интоксикация” и выбрана неправильная тактика лечения. 14 июня пациент скончался в результате черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела по ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) продолжается.

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