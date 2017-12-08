В Крымском районе мужчина умер из-за неверно поставленного диагноза

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По версии следствия, 12 июня 37-летний мужчина пришел домой и пожаловался матери на головную боль. Он участвовал в драке и получил травму. Утром следующего дня мужчине стало хуже и его мать вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

«В связи с допущенными дефектами при оказании медицинской помощи мужчине был установлен неверный диагноз “алкогольная интоксикация” и выбрана неправильная тактика лечения. 14 июня пациент скончался в результате черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.