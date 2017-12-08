Мошенничество более чем на 100 тысяч рублей раскрыли в Ростовской области
Мошенничество на сумму более 100 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Мошенничество на сумму более 100 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревают 36-летнюю жительницу района.
Как выяснили полицейские, женщина не сообщила в соответствующую организацию о смерти своей матери и больше года продолжала получать ее пенсию.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).