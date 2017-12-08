В Татарстане с тонкого льда спасли четырех рыбаков

На место прибыли спасатели, сотрудники ГИМС и полицейские. Всех смельчаков доставили на берег. Теперь за столь отчаянный поступок им придется ответить рублем. За выход на тонкий лед предусмотрен административный штраф в 1,5 тысячи рублей.

Постановлением Кабмина Татарстана запрещено выходить на лед толщиной менее 7 сантиметров. Для рядовых граждан за это предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических — 50−70 тысяч рублей.