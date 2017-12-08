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12:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская прокуратура заблокировала сайт, продававший пустельгу

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура закрыла сайт, предлагавший пользователям приобрести степную пустельгу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, на ресурсе были указаны номера продавцов и стоимость птицы. Вход на сайт был свободный, не требовал от пользователей предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием ресурса мог любой. Отметим, что степная пустельга занесена в Красную книгу РФ.

Напомним, что по закону незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, влекут уголовную ответственность.

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