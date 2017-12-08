Волгоградская прокуратура заблокировала сайт, продававший пустельгу
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура закрыла сайт, предлагавший пользователям приобрести степную пустельгу.
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура закрыла сайт, предлагавший пользователям приобрести степную пустельгу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, на ресурсе были указаны номера продавцов и стоимость птицы. Вход на сайт был свободный, не требовал от пользователей предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием ресурса мог любой. Отметим, что степная пустельга занесена в Красную книгу РФ.
Напомним, что по закону незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, влекут уголовную ответственность.