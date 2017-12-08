Волгоградская прокуратура заблокировала сайт, продававший пустельгу

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, на ресурсе были указаны номера продавцов и стоимость птицы. Вход на сайт был свободный, не требовал от пользователей предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием ресурса мог любой. Отметим, что степная пустельга занесена в Красную книгу РФ.