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12:44 (мск), источник: Actualitati.md

В Глодянах суд вынес приговор ревнивому мужу, убившему любовника жены

Убийство на почве ревности произошло в июне этого года в селе Чучуля Глодянского района.

Источник: Actualitati.md

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов вернувшись домой, мужчина застал женщину с любовником в постели. Разъяренный муж схватил биту и до смерти избил соперника, затем он оставил его умирать во дворе.

В ходе допроса, ревнивец все же признал свою вину. За избиение сельчанин приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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