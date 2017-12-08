Безработный погиб на пожаре в гараже в центре Нижнего Новгорода
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в гараже ГСК «Автолюбитель» на ул. Большая Печерская в Нижнем Новгороде поступило в ведомство в 08:55 7 декабря.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в гараже ГСК «Автолюбитель» на ул. Большая Печерская в Нижнем Новгороде поступило в ведомство в 08:55 7 декабря.
Согласно информации, на момент прибытия первых
На месте пожара было обнаружено тело 49-летнего безработного мужчины. Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 4 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и 6 единиц техники.
Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовление электрооборудования.
Ранее сообщалось, что всего за 7 декабря в ведомство поступили сообщения о девяти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 5 из них зарегистрированы в Нижнем Новгороде.