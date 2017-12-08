Безработный погиб на пожаре в гараже в центре Нижнего Новгорода

Согласно информации, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление. Ворота гаража были закрыты. Пожарные вскрыли ворота с помощью бензореза.

На месте пожара было обнаружено тело 49-летнего безработного мужчины. Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 4 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовление электрооборудования.