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12:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Безработный погиб на пожаре в гараже в центре Нижнего Новгорода

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в гараже ГСК «Автолюбитель» на ул. Большая Печерская в Нижнем Новгороде поступило в ведомство в 08:55 7 декабря.

Согласно информации, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление. Ворота гаража были закрыты. Пожарные вскрыли ворота с помощью бензореза.

На месте пожара было обнаружено тело 49-летнего безработного мужчины. Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 4 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовление электрооборудования.

Ранее сообщалось, что всего за 7 декабря в ведомство поступили сообщения о девяти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 5 из них зарегистрированы в Нижнем Новгороде.

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